微辣前經理人阿晶自殺　品牌相繼宣布割席

微辣前經理人阿晶（Jane），早前透過社交平台透露受抑鬱情緒病纏繞達4年，昨日（26日）更自爆吃了兩排安眠藥，雖然事後曾報平安，但今日（27日）最終還是傳出她的死訊，微辣隨即發聲明證實事件，承認了Jane已經離世。

Jane於2021年於微辣離職，亦曾透露過遭舊愛林茂發（加葱）強迫墮胎，惟當時已遭加葱否認，但在21年阿晶退出微辣時，已經與加葱分手，之後還發生「落仔」事件，雖然一開始加葱沒有承認，直至阿晶拿出超聲波相，他才承認曾發生過這件事，之後發生了微辣成員集體晒「喊相」事件，令阿晶飽受到很大精神困擾。

當時有自稱是Jane表哥的人發文鬧爆加葱要求阿晶做人工流產手術，導致賀爾蒙失調兼患抑鬱，之後Jane直播重提舊事，爆出當年是在加葱的威逼之下才選擇流產，而加葱隨當時開直播澄清，鬧Jane誣捏兼帶風向。他澄清指「落仔」事件，是經過兩人多番商量之後，覺得未適合生小朋友，所以才決定做手工流產手術：「肯定唔係我強迫佢，但呢個係事實，我真係未Ready，大家都未Ready。」

Jane自殺離世，大批網民留言指控微辣的各種不是，矛頭直指加葱，加葱被網民留言鬧爆，指他應該要向Jane道歉：「你欠呀Jane一個道歉」、「你都有份欺凌佢，話晒都係你個ex，仔都因為你而落過，你有無必要落井下石？事到如今，你點都彌補唔番。唔該你認認真真，做番個男人，出嚟道歉，向Jane屋企人道歉！」等，受盡網民抨擊，相繼有品牌與微辣割席，Jane的朋友以及微辣多位相關人士，都有發文悼念阿晶，而輕生前發文透露遭受網絡攻擊，疑指是微辣前同事連環貼喊相所致，Jane的朋友及公開信，呼籲抵制與微辣合作的品牌和廣告商，更直斥微辣對於Jane離世「無恥至極推卸責任」，更指微辣「必須得到報應」。

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