本日日本：淺草到鬼怒川　最新列車Spacia X登場

由東京前往日光、鬼怒川溫泉旅遊，以往大家會選擇東武鐵道「特急Spacia」，兩小時左右就能直達，十分便利，為了令搭乘體驗再升級，已行走數十載的列車最近去舊迎新，進化為N100系新型特急列車Spacia X，並於日前正式行駛！列車連結「淺草」與「日光、鬼怒川溫泉」，全車共6節車廂、212個座位，外觀採用了日光東照宮陽明門、唐門及御本社的「胡粉白」色調，同時參考了日光傳統工藝「鹿沼組子」元素來設計窗型，整體展現出優雅的感覺。車內共分6種座位，一般座席比舊車型更寬敞舒適，Premium座位則引入電動躺椅配搭可調整式靠枕，還設有帶桌子的的半開放式包廂，適合有小朋友的家庭使用。最矚目的是豪華包廂Cockpit Suite，11平方米的包廂可容納約7人，內部梳化桌椅可自由移動，車廂正前方及側面均為大片車窗，能盡情飽覽沿線風光。此外還有以日本現存最古老的西式度假酒酒店「日光金谷酒店」為靈感所設計的Cockpit Lounge，典雅用色和窗外景色交錯，令人神往。1號車廂設有GOEN CAFÉ，提供多種飲品，包括 Nikko Brewing 啤酒，日光咖啡、Nikkora可樂等，乘車時可以一邊享用當地特色食品及飲品。