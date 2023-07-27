林雅詩投資6位數錄新歌　將唔開心經驗發洩出來

藝人林雅詩（Grace)，陳美濤、宣娜和歌手唐菲等今日現身動漫活動，林雅詩表示自小愛收藏恐怖公仔，媽媽發現會鬧，故要收收埋埋。她移居英國幾年，間中有工作會回港，今次專程回港為支持朋友，預計9月返英國，聖誕節會再返港。

她表示英國的移民顧問生意和餐廳生意主要由家人打理，返港前她到內地登台，並透露工作大計，將自掏腰包投資5、6位數錄製新歌，第一首是慘情歌：「我嘅感情經歷豐富，好多唔開心經驗，希望藉歌曲發洩出來，歌名叫《熔斷》，唱出分手受傷和感情鬱結。」她有意拍MV，但男主角未有人選，講笑想加一幕打渣男場口，問她可會作性感演出？她表示今次回港，早午晚宵夜24小時不停吃，肥了10磅，全身脹了一個碼，連上圍亦升了一cup。

另外，吳海昕（Sofiee）和林慧韡（達華）就出席另一個動漫活動，Sofiee自認是超級動漫迷，因自小受哥哥影響，自己逢萬聖節會玩cosplay，但愛扮嘢又怕醜，笑言會強逼朋友陪她一齊玩，最愛扮男仔角色，「試過有次扮「美少女戰士」，覺得好尷尬，連相都無影，今年我準備扮「五条悟」。」問她可會欣賞cosplay的男仔，她哈哈大笑，表示會喜歡動漫和打機的男仔，但一齊cosplay就太瘋狂。

Sofiee現場收到小丑公仔禮物，興奮表示會放在媽媽家收藏。工作方面，正忙於排練舞台劇《Laugh Vacation》，10月演出，自覺未夠喜感，「覺得節奏跟唔上，個人有啲慢，要補吓課。」