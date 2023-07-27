魏浚笙唔置業鍾意錢傍身　半年後考路試唔講有信心

藝人魏浚笙（Jeffrey）今日（27日）現身代言的行李箱品牌活動，他自言受節目《膠戰》帶挈多了不少工作及收入：「今季拍咗半年至9個月，但咁快就播完，我都好唔捨得。（再添食？）未知。」問到收入大增如何獎勵自己，他自認是儲蓄型，不會胡亂花錢，至於可有想過置業或儲起做老婆本？他說：「啲錢儲起係因應時代變遷，有錢傍身會有安全感，我暫時唔會買樓，因為覺得好難。（你要求高？）唔係，我覺得租好啲，因為如果買咗之後住得唔舒服就好難轉。而且依家都好享受同家人同住，夜晚返到屋企有人煮埋飯畀你食，好窩心。」

講到工作，Jeffrey透露仍忙於拍戲，但差不多接近尾聲，甚為不捨，問到拍畢後可會計劃旅遊放鬆一下？他稱：「希望有時間，如果5日內就會去東南亞旅行，有長時間就想去自己未去過嘅地方，之前去法國拍廣告都了解咗當地文化，原來當地係冇凍咖啡，只有熱，但佢會畀杯冰畀你。」他指在當地有試玩電動自行車，希望有助之後在香港考車牌：「我筆試剛剛合格，遲啲考路試，等差唔多考嘅時候會加操，我對路道好有興趣，好留意路面情況。（有冇信心一次過合格？）唔可以話有信心，一話有信心就唔得。」