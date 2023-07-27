甄子丹60歲大壽　全家人齊齊整整場面溫馨

甄子丹今(27日)60歲生日，正式「登陸」！早前，他為太太汪詩詩於意大利科莫湖補辦盛大婚禮，並跟女兒甄濟如（Jasmine）和兒子甄濟嘉（James）影全家福，令詩詩相當感動，一向甚有心思的她，亦特別於婚禮翌日，為老公子丹送上驚喜生日派對，除特別請來70年代國際歌星Paul Anka獻唱外，還特別找來周杰倫、吳京、任賢齊、吳尊、李克勤夫婦、劉雅瑟、熊黛林、奧斯卡金像導演Guillermo del toro、《殺神John Wick》導演Chad Stahelski以及演員Scott Adkins拍片祝賀，令子丹開心不已！

子丹一直很喜歡Paul Anka的歌，對方更特別為子丹改編了《My Way》一曲，Paul Anka表演時，子丹不停拍照，並與詩詩一齊跳舞，十分盡興，不過，論到當晚最亮眼的表演者，當然是子丹囡囡Jasmine！穿上一襲紅色吊帶晚裝裙的她，在台上獻唱，表現淡定，加上超高顏值，相當搶鏡，表演亦獲得不少掌聲。

子丹以及詩詩家人如詩詩90多歲的外婆、子丹大仔Jeff、妹妹、妹夫等都有到意大利觀禮及參與生日派對，子丹大仔Jeff更與爸爸、詩詩以及濟如、濟嘉合照，相當溫馨！仍在外遊的子丹，今會跟家人吃食飯慶祝，繼續享受假期。