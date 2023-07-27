容祖兒身體仍未康復　個唱再有三場延期

樂壇天后容祖兒自7月中起共開34場演唱會，但自表演完7月21日場後，其公司便發通告表示容祖兒因發燒發冷而取消7月22日及23日的演出，其後24日再發通告再取消25、26及27日三場場次，直到今天（27日）第三次發通告指28、29及30日的場次也要取消，受影響場次將安排延期演出，至今前後共取消了8場演出，祖兒情況令人擔心。通告中稱：「在祖兒每天期盼著回歸舞台與愛戴及支持她的觀眾見面時，今天經醫生診斷後被強烈建議必須讓聲帶及身體多作休息。有見及此，雖然祖兒情況已大為好轉，但主辦方仍希望她繼續休息以至完全痊愈，而不是勉强演出，所以再艱難也必須決定延期受影響場次，希望愛戴祖兒的樂迷可以多加包涵。主辦方對備受影響的觀眾致萬二分歉意。最後我們深信只要祖兒完全康復，我們必定會將一個最佳的演出再次 呈現給觀眾。」

已購票的觀眾現可選擇於7月28日起8月17日期間帶同演唱會門票正本（連同票根），前往演唱會辦事處申請退票退款手續或保留演唱會之完整門票(連同票根）等待容後公布之重訂安排。通告指主辦方現正積極安排重新向香港演藝學院申請表演場地，將不遲於8月10日公受影響場次補場安排及詳情。

容祖兒經理人回覆東網時表示：「今次祖兒患嘅係感冒，都需要一啲時間同體能去令到佢聲音嘅狀況恢復。醫生睇完佢之後，其實佢已經好番好多，但聲音方面，唱歌的話，經過醫生慎重考慮，都係想佢抖多幾日，等佢完全康復先去唱歌，唔想佢喺一個未完全康復嘅情況底下，咁長時間去表演，咁樣對將來會有影響同後遺症。所以多謝大家關心，希望祖兒盡快完全康復，用最好嘅狀態同大家見面。」