張敬軒送簽名相遭「10後」粉絲寸老：激到我有少少爆血管！

張敬軒日前應邀到南韓出席手機發布會，軒仔是首位參加發布會的香港藝人，同場還有韓國男子天團BTS Suga、人氣女團IVE成員張元英及美國新一代性感女神Sydney Sweeney，他笑說：「喺現場見到有真韓星啦、外國artist同埋BTS嘅SUGA，我覺得佢係超勁嘅rapper，好有talent嘅人，今晚見到真人。」

發布會後軒仔回到酒店即開網上直播，分享發布會上的新產品及所見所聞、更與Fans玩遊戲送禮物，今次是軒仔人生第一次來到韓國首爾，他說走到街上，有很多俊男美女，無論男女都很會打扮：「我覺得學到好多嘢。」有Fans「叮囑」他落機後一定要拍攝「人生四格」相片，他說：「我哋成班同事一齊影相，我好似係第一次同佢哋影呢啲，不過我都趁機影咗一啲好惡心嘅單人相，哈哈。仲有香蕉奶，佢哋介紹我飲，其實都幾好飲。為咗多謝今晚入嚟睇Live嘅朋友，我會送出喺首爾影嘅呢啲好自戀、惡心到飛起，自己單人嘅相送畀大家，會簽埋名。」

隨後軒仔便呼籲Fans phone in玩遊戲，當晚Phone in幾乎清一色女Fans來電，不過當中有一位年僅十三歲的男Fans，他表示軒仔一開Live便立即按進來收看，軒仔問他最喜歡聽他哪首歌，少男謂《櫻花樹下》及翻唱的《黃色大門》。問到少男想要他的簽名相、奇異果還是薯片，少男笑說如果要了他的相，同學會問：「點解你會鍾意四十幾歲嘅男歌手。」軒仔聽罷笑謂：「我真係好後悔嗌咗你入嚟。」最後少男表示當然要簽名相，收線前更為電話品牌賣廣告，軒仔大讚他叻仔，十分識做。收線後，軒仔計算：「佢十三歲，即係2010年出世，喂！10後呀！好！10後都睇我嘅Live，我今晚又成就解鎖。畀佢激到我有少少爆血管嘅感覺，飲啖水先。豈有此理，我哋呢啲四十幾歲！好嬲呀！」相當搞笑。