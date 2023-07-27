花井美理 J奶挺足20年

日本寫真界一向大把貨，女優之間競爭激烈，質素或際遇差啲，真係好易被淘汰！好似今年已經38歲嘅花井美理，可以話係寫真界中少見嘅「老將」，出道20年都仲係咁堅挺，問你服未！

完全冇走樣

踏入千禧年嗰陣，日本寫真界湧現好幾位天后級女優，包括早前宣布嫁人嘅今野杏南、有奇迹胴體之稱嘅熊田曜子、寫真界女帝杉原杏璃，同埋今日要為大家介紹嘅花井美理！早喺2003年出道嘅美理，無論年紀同年資都稱得上係老一派嘅女優，但顏值Keep得唔錯，好有親切感同女人味，身材就更加無得彈，心口對超大J奶冇走樣，望落去依然咁震撼，襯埋一身白滑肌膚，同一班後生女比，完全唔輸蝕！

活躍度不減

話時話喺寫真界搵食嘅巨乳尤物極多，美理之所以能夠企得住腳，主要係因為演出風格出奇制勝，除咗露出度高之外，有時會玩埋假露點，即係上身全裸，將膠制假乳頭當乳貼用，做法係有啲騎呢，但勝在夠晒特別！

另外，美理唔止拍寫真，仲不時撈過界，試過演出電視劇，又喺電影《黑體字蘿莉塔》中擔任女主角，仲做埋歌手同寫小說，發展相當多元化。時間過得好快，美理已經出道20年，但活躍度不減，近期仲推出紀念寫真碟《Anniversary》，狀態之佳真係令好多後輩汗顏！