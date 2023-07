周星馳是李小龍迷眾所周知,近期活躍社交平台的他,分享了徒手畫出李小龍經典起飛腳肖像的影片,見他快速便完成作品,畫功相當出色,令網民大開眼界,他引用了李小龍金句表示:「我不怕對手有一萬招,只怕對手一招練了一萬次。I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times」。