【是日通勝】

農曆六月十一

癸卯年 己未月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：會友、動土、安床

忌：嫁娶、開市、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、27、40

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：貪字得個貧，懂得知足，騙徒便無機可乘。

金牛座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象要留意其人品。

雙子座：注意飲食均衡，不要偏食，以免健康受損。

巨蟹座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

獅子座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

處女座：不少機會出現眼前，部署好才行動也不遲。

天秤座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

天蠍座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

人馬座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

山羊座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

水瓶座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

雙魚座：害人之心不可有，切勿做出損人利己的事。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 偏財旺

（跌）蛇 人緣差

鼠：偏財旺得令人羨慕，迎來投資好時機。

牛：與人相處忌一意孤行，小心四面樹敵。

虎：運氣極佳，接連遇上好事，心情靚絕！

兔：吉星庇佑，做事快靚正，具備贏家條件。

龍：珍惜眼前人，不安分守己，將來會後悔。

蛇：是日沖煞，固執己見，易令人不敢親近。

馬：諸事不順，工作方面會遇到很多問題。

羊：貴人助力強，工作表現好，有上位機會。

猴：有小人來犯，不控制脾氣會惹禍上身。

雞：事業上易找到突破點，收入與日俱增。

狗：人緣極好，行動力強，工作如魚得水。

豬：身心疲憊，抗壓力下跌，出錯機會大。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

戊土日天干命格如何

戊土出生的八字，日天干之命主，戊土是陽性的土，代表山、城牆，是厚而實的土，帶一些乾燥。濕潤而軟弱的是陰性己土，而不是戊土。山崗之戊土，最重要是有大樹，綠化的山有生氣，沒有草沒有樹之戊土山，沒有生氣，難言富貴。

戊土生於春，樹綠草盛之時，大地山林充滿生機。春回大地喜見太陽丙火照耀，則戊土不怕木剋，官印相生之格，富貴可期。春木戊土無火來生，更是地支無土作根，是為孤山，即使綠草如茵，只作短暫之榮華，因土弱難堪木剋。

戊生於夏，土得炎夏火盛之生，身強乾燥，命中需見水木並存，安享富貴。夏天需要水來降溫，乾燥之戊土得水來潤澤，更見山有林木。夏土根強，有水有木的一山一山又一山，正是千山萬水，財官印全，不但富貴而且長壽。

戊生於秋，山林枯黃，喜水來生木，更喜火來生土，命中水木火土全，才可安享富貴。秋天金旺泄土，地支需見土為根，有火來生土，戊土山崗才有力量，當然不能沒有樹木，水是財星來灌溉林木之官星，五行齊全方為吉。

戊生於冬，冬水財旺，喜火來溫暖生土之力，更見甲木樹林，才可論富貴，缺一不可言富。