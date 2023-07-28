星玄︱楊丞琳爆汗晒完美曲線　窩心分享減肥秘訣

今日係7月28號，農曆六月十一，適宜會友、動土同埋安床，準備入伙嘅朋友可以趁住今日一次過搞掂裝修，最緊要記得裝埋張床。最旺生肖係鼠，今日偏財旺，各位不妨試試買六合彩碰下運氣。屬鼠嘅楊丞琳係內地吸金力驚人，前排佢就被一班網民笑佢跳舞嗰時個樣「面目猙獰」，所以佢喺跳舞期間做好表情管理。經過一番努力嘅練習，網民大讚佢有進步，仲話想再睇多啲佢跳舞。

楊丞琳唔單止唱得跳得，早幾日仲晒出一系列做瑜伽嘅性感靚相，除咗大晒柔軟健美體態外，仲嘟嘴賣萌添，重點係分享自己試完「三伏天」減肥法後，表示爆汗到似噴泉，感覺超爽，仲溫提大家唔好開冷氣上堂，真係貼心。至於屬虎同埋屬羊嘅朋友，你哋今日運氣都唔錯。出門遇貴人，助你解決生活上嘅難題。

今日嘅幸運之星係天蠍座，運氣值勁高，有能力喺職場上佔盡優勢，近期工作諸事不順嘅朋友，今日可作出新嘗試，可能會有所突破。木村拓哉就係天蠍座。向來係亞洲地區紅到爆嘅佢，不嬲喺演藝事業方面佔盡上風，可以稱得上係日本演藝界嘅天花版。今日嘅運程自然好上加好，不過人緣方面就好似麻麻啦，事關早前佢同另一位日本男神福山雅治同期有新劇播出，但係木村同公司嘅兩位師弟反而出演福山雅治套劇都唔同木村合作，搞到木村嬲嬲豬，仲有傳話佢想離巢，希望佢只係講下笑，繼續拍多啲好劇啦。至於水瓶座嘅朋友今日有愛情運，試下主動向鍾意嘅人打開話匣子，對方會更喜歡你。