娛圈單打︱木村光環掉下來 好心咪再扮有型

日本元祖級男神木村拓哉，近年主演劇集收視往往不如預期，難得《教場》SP系列保持好口碑好收視，富士電視台食髓知味，拍成春季連續劇《風間公親-教場0-》，點知人算不如天算，平均收視率僅得9.8%，慘不忍睹。家陣糗到連原定開拍的電影版也緊急煞停，直教男神面子不知往哪裏擱！

該劇今年4月首播，第一集收視率12.1%係威係勢，怎料收視之後一直跌，就算加入「結衣BB」亦無法起死回生，最終創下木村從影以來最慘淡收視紀錄。反觀同期開播、另一男神福山雅治主演的《Last Man- 全盲搜查官-》，平均收視達到12.9%，口碑更拋離《教場》九條街。何解木村咁失威？

即係咁，木村貴為日本頭號萬人迷，粉絲遍布全亞洲，過去主演的劇集套套經典，收視更例必開紅盤。由《悠長假期》到《美麗人生》再到《HERO》，全部令人難忘。不過，再鋒利嘅刀都有生銹嘅一日，木村從影以來雖然演過不同類型角色，但歸根究柢都係「型英帥靚正」，唔肯拋棄偶包，欠缺突破。

《教場》系列染了一頭銀髮，架上眼鏡，不苟言笑，係就係好型，但除咗型，仲有乜？長江後浪推前浪，藝能界年輕偶像多如天上繁星，木村已經50歲，要保住一哥地位，就不能一味扮型，必須要有求突破的決心。很可惜，要誇張要搞笑不及堺雅人，能歌擅演又不如福山雅治，再唔轉戲路，真係搞唔掂。

當同劇的新垣結衣都不再賣萌，轉型當熟女單親媽媽，木村要重振收視雄風，真係要諗諗計咯！