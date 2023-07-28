孖小學生比賽　梁允瑜喊驚林鈺洧剪損手

藝人徐榮、鄭衍峰（Leonard）、孔德賢（Danny）、林鈺洧（Denice）以及梁允瑜（Chloe）於無綫《不可能任務》第2季中，挑戰「建築工程實習體驗」，5人當中，以大學主修建築工程的Danny最有「潛力」，他亦坦言對任務充滿期待：「一層樓點樣起出嚟，其實我都識嘅，所以好期待！」正式接受任務挑戰前，5人需率先接受製作組的小測試，用啤牌砌出三層高金字塔，考驗專注力和定力。男子組以Leonard表現最為出色，兩、三下手勢便極速完成任務；相反有「建築底」的Danny一層都砌唔到，還笑指因有風才影響表現。至於港姐出身的Denice 及Chloe同樣雞手鴨腳，但Denice勝在轉數快，靠「出貓」將啤牌對摺完成任務。

另外，5人「不可能小隊」被安排與9位小學生比賽，在30分鐘內製作「意大利粉橋模型」，荷載要達700克才為之合格。Chloe未正式比賽前已大嗌驚輸，Danny則說：「如果我哋真係輸畀小朋友，咁就真係要檢討吓。」正式比賽時，「不可能小隊」一開始就出師不利，Denice 砌橋期間手指不慎被剪刀剪到流血，另邊廂小學生們已極速砌出意粉橋雛形，果然高低立見。