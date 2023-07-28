青出於藍！14歲童星孖妹受韓國演藝界注目　赴韓讀YS Group出道班　

【特約報道】韓流襲全球，男女老少，聽歌煲劇衣食行，無不同韓國有關，去韓國娛樂公司做練習生更成為現象。過往有唔少港人去韓國做練習生，其中以韓國男團GOT7成員身份出道嘅王嘉爾，今時今日更係超級偶像！青出於藍，今年只係14歲、曾拍過《十月初五的月光》、《星空下的仁醫》等劇集嘅孖女童星鄭寶同鄭貝，不單被多間韓國娛樂公司睇中，9月更會飛去韓國，接受為期一年嘅「出道班」課程，相信係最年輕嘅港人去韓國受訓！

點解鄭寶鄭貝有咁難得嘅機會？孖妹前年參加《ACE演藝模特大賽》奪得演藝組冠軍後，成為ACE娛樂旗下藝人，ACE娛樂喺韓國演藝界有影響力，全因韓國社長Yong Heo地位舉足輕重！Yong Heo創辦嘅YS Group Kr，係韓國知名嘅演藝模特學院，當地唔少富二代爭崩頭入讀，因為有別一般韓國娛樂公司嘅練習生課程，YS Group Kr係針對學員嘅條件同特點，設計個人專屬課程，由曾經培訓Black Pink同BTS等韓團嘅資深導師親自指導。

原來舊年Yong Heo安排孖妹去韓國接受短期K-Pop課程期間，引起當地多間娛樂公司注意，對孖妹大感興趣，紛紛招手，認為係可造之材，所以Yong Heo隨即為孖妹設計為期一年嘅「出道班」。「出道班」學費不菲，絕非交足學費就順利入讀，事前要過五關斬六將，要經專人進行能力評估，具資格至可以入讀！

以往唔少練習生等出道，捱住麵包等到頸都長，但近年已冇乜呢支歌仔唱，好多韓國偶像本身家境唔錯，喺屋企人支持下深造演藝課程，並透過好似Yong Heo人脈強勁嘅社長鋪橋搭路入行。

其實除咗孖妹去韓國受訓，同門嘅Lenna湯嘉宜、啱啱喺ACE演藝模特大賽得獎嘅沈靖喬Ching Q ，下個月都去韓國YS Group Kr讀summer course，內容包羅萬有，包括唱歌、跳舞、模特、化妝髮型等，一嚐做短期練習生嘅滋味。暑期班嘅日數非常彈性，幾日或一星期都可以，我身邊唔少家長趁暑假，同仔女特登去韓國旅行，安排仔女報讀YS Group Kr嘅暑期班，過足做練習生癮，家長輕鬆去shopping，一舉兩得！

秀智姐姐

【秀智姐姐，走遍香港韓國每個角落，港韓最新生活、文化、娛樂八卦、美容扮靚、時裝、飲食資訊，無一不曉，私心推薦，開心分享！】