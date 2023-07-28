李玟離世︱Bruce強調不參與CoCo財產分配事宜

樂壇天后李玟（CoCo）本月5日離世，共將於7月31日（下周一）設靈，翌日8月1日（下周二）出殯。今日（28日）李玟丈夫Bruce發表聲明，回應婚姻及財產狀況。Bruce稱個別主體惡意炒作，捏造並散布虛假信息，發表侮辱、誹謗的言論，嚴重侵害了其和家人的個人隱私和名譽權，帶來巨大的困擾和負面影響。

Bruce表示，所謂其與李玟的婚姻及財產狀況的言論嚴重背離事實，是惡意炒作造謠行為。雙方婚後一直保持財產獨立，尊重李玟對其個人財產的一切安排，不會參與財產分配的任何事宜。Bruce還呼籲廣大網友尊重客觀事實，遵守法律法規，尊重他人隱私，堅決抵制為博取流量製造爭議和矛盾的行為。

早前有傳李玟財產會由李玟86歲母親和兩個姐姐繼承，但家屬仍未說明。

有指李玟名下有市值6,000萬港幣、3,800萬港幣、2,800萬港幣同媽媽共同持有嘅房地產，及3,000萬港幣與媽媽及兩位家姐持有嘅房地產，此外亦有以獨資公司名義購買、價值6,000萬港幣嘅別墅，商業大樓方面亦擁有兩個店面，市值總共1,200萬港幣。