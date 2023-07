The Eagles創隊成員Randy Meisner離世 終年77歲

美國樂隊The Eagles前低音結他手兼歌手Randy Meisner,周三(26日)於洛杉磯因慢性阻塞性肺病併發症離世,終年77歲。他有份參與樂隊名曲《Hotel California》與《Desperado》等,亦是《Take It To The Limit》的主唱與作曲人之一。

他1977年於威斯康辛州表演時與隊友Glenn Frey爭執,發生肢體衝突,導致他決定離隊,不過他1998年亦隨樂隊被列入搖滾名人堂。樂隊昨日(27日)於社交網站官方戶口宣布Randy死訊,稱他為The Eagles的重要部份,是其中一個令樂隊早期獲得成功的推手。