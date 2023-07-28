中港城「夏日STEM動感之旅」　體驗四驅車激戰快感

【營業資訊】今個夏天，中港城由即日起舉辦「夏日STEM動感之旅」，推出一系列STEM教育活動，旨在啟發年輕一代對科技的興趣，並推廣STEM教育的重要性。為秉承信和集團支持年輕人創意，推廣競技活動，中港城更特別聯乘田宮Tamiya香港代理「發利隆」、致力推動迷你四驅車文化的本地組織「Circuit 852」及香港本地四驅車場「魔道場」於2023年7月29-30日期間舉辦「田宮迷你四驅車世界賽選手權2023 – 香港站」，勝出者將代表香港出戰2023田宮迷你四驅車世界賽，一同親眼見證王者誕生！而活動期間更會設有多場「田宮迷你四驅車工作坊」，並由「Circuit 852」團隊教授組裝四驅車、相關技術知識、比賽禮儀及規則講解，參加者更可即場讓戰車體驗賽道，感受激戰快感。

「田宮迷你四驅車世界賽選手權2023—香港站」

日期：2023年7月29及30日

時間：上午10時至晚上7時30分

地點：中港城高層地下中庭

夏日親子水上STEM課堂

為了讓不同年齡的參加者在活動中更好地學習和體驗，由2023年8月26日起，中港城將一連3個星期六推出親子STEM主題趣味課堂如「手作遙控卡丁車STEM課堂」等，啟發更多年輕人對STEM教育的興趣和熱愛，並且培養未來的科技人才。此外，商場更利用特別利用地理優勢，推出「手作水上明輪船STEM課堂」，參加者完成課堂後可於商場平台海豚池為船隻進行下水禮，實地測試製作成果，體會箇中STEM原理，大大增加學習趣味性，機會實屬難得！S⁺ REWARDS會員可以憑點數於S⁺ REWARDS APP以點數以換課堂名額，同時參加者更會獲贈中港城HK$50美食S現金券，於場內大快朵頤。