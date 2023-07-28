口味唔同唔怕爭仔　區文詩爆鄧麗欣大有市場

「聲夢小花」詹天文、歌手李靖筠、張天穎、雲浩影和新人吳爾珈昨晚（27日）出席電台舉行的「SHOW動音樂」首場音樂會，久違的區文詩（Angela）則任嘉賓，2016年任電台DJ的她，時隔7年再回娘家，感覺沒大改變，但物是人非，好多新人歌手也不認識。她透露《鮮浪潮》的開幕電影選用她23年前主演的電影《無人駕駛》，令電影再受關注，感覺有趣，現在對演戲已沒有戲癮，但有時會掛住電台工作，始終做了13年之久。

她與Cookies時有聯絡，跟鄧麗欣（Stephy）和陳素瑩（Gloria）每個星期都見面，提到Stephy透露有人邀請Cookies合體「復出」，Angela斷言好難；「其實每隔一、兩年就有人邀請，又話去美加又話上紅館，之前見過何綺玲（Elaine）有小朋友，大家都有自己嘅世界，齊人好難，試過最多人一次係7個。」笑言可能等到結婚嫁人，Cookies才有齊人一日，她讚Stephy大有市場，應該較自己早嫁出，毋需為她介紹好男仔，笑言：「佢鍾意啲貨唔啱我，大家有唔同喜好。（你有冇追求者？）年紀大，重心唔係拍拖，依家享受生活多啲，過咗想結婚年紀，感情隨緣！」

詹天文（Windy）愈大愈似菊梓喬（Hana)，她笑言有留意網民留言，覺得開心因對方好靚女，似間接被讚。她表示曾遠遠見過Hana，希望有合唱機會：「鬥唱慘情歌？不如鬥唱開心歌。」問到是否跟Hana一樣喜歡吳卓羲類型男仔？她卻一臉疑惑，表示：「我唔識吳卓羲呀！」自爆小學起便喜歡組合TFBOYS的王俊凱，但自言並非瘋狂粉絲，不會買周邊產品，也不會飛外地追星。

提到炎明熹（GiGi）及姚焯菲（Chantel）分別推出新歌，表示第一日上架已聽過，冇留意她們歌曲的點擊率，覺得大家不會在意數字。並透露After Class將推出新團歌，表示十分期待。至於GiGi獲《學校推薦直接取錄計劃》入大學，Windy有短訊恭喜對方，開心戥Gigi獲校長推薦，明年便考DSE的她，暫未有打算，將來或留港或到美國讀書，笑言自己心態成日變，但希望將來主修音樂則不會變。