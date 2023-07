馬來西亞華裔女星楊紫瓊(Michelle)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)《奧斯卡金像獎》首名亞裔影后,原來佢同相差17歲、法國富豪男友Jean Todt終於低調成婚,結束19年愛情長跑!有指二人已於7月27日在瑞士成婚,親朋友好友也都到場祝福。

一級方程式賽車手馬沙(Felipe Massa)於社交網上載楊紫瓊與Jean嘅喜帖,二人自爆於2004年6月4日於上海相識,1個半月後Jean Todt就求婚成功,依家終於都可以履行神聖婚事,更已經喺尋日(27日)於瑞士日內瓦完成婚禮,可喜可賀!目前為止,楊紫瓊、Jean Todt仍未於社群平台正式分享喜訊,但粉絲已經紛紛獻上祝福。