由視帝陳豪(Mo)形象正面且是圈中愛妻號代表,從而獲得不少廣告客戶的垂青,及深受觀眾花歡迎。

日前,他受邀到佛山南海出席村慶活動,有內地網友將當時的短片及照片上載至社交網

,從片中看到,穿着一身白色西裝上陣的阿Mo,不但與台下觀眾揮手打招呼,還大開金口唱《愛我別走》及《When You Say Nothing at All》,台下觀眾反應超興奮。

該名網友還留言表示,陳豪特別受大媽歡迎,又大爆阿Mo登台的酬勞是「16萬8唱2首歌」,不少網民看到後均稱:「條村十分豪」、「陳豪好型!」

此外,陳豪貴為TVB的吸金王,不但早在2019年以$3,000萬,及以包薪制形式與TVB續約,每個月穩袋6位數,再加上出席活動叫價18萬港元,拍廣告的酬勞更高達80萬港元,既穩守TVB「廣告一哥」的地位,亦是TVB最高薪酬的藝人。