探索咖啡世界　享受買豆沖泡樂趣

偶然為自己沖泡一杯咖啡，聞聞香氣再輕呷一口，提醒又放鬆。若然趕時間，到高質咖啡店點選精品咖啡，和三五知己休閒聊天，同樣治愈。近日大圍不約而同有新咖啡專門店開幕，大家除即時品味到優質咖啡，還可細選高質咖啡豆和其他服務，咖啡迷不能錯過。

歎啡整造型

對於專業的咖啡迷來講，沖泡一杯靚啡，由選豆、器具到沖泡方式都很講究，佔地4,000呎的Under The Roof，以日本傳統建築作藍本設計，店內分不同區域，「野田珈啡生豆專門店+焙煎」設有焙煎室，客人預約後可在專業咖啡師指導下，萃取一杯為自己度身訂造的好咖啡。因應新店開幕，店方特別引入經認證的墨西哥瓦哈卡蜜糖咖啡豆，甜度高而有蜜糖風味。洋食甜品部「野甜屋」就提供日式厚鬆餅、咖啡果實鐵皮卡慕絲蛋糕和千層酥皮蘋果派等，以及每日8款精選咖啡，客人有機會享用藍山一號或夏威夷Kona咖啡。最特別是店內一角設有「LOBBY by Hair Corner」，可讓大家邊歎咖啡邊有專人為你創作造型，是個有趣的體驗。

新店限定

在舒適環境下品咖啡，更容易令人放鬆。本地精品咖啡品牌NOC Coffee Co.新開的大圍分店佔地超過3,000呎，以亮白色主調配22米寬的落地大玻璃窗，環境開揚。因應新店開幕推出限定特飲椰子斑蘭咖啡，椰青水加入拼配豆No.18濃縮咖啡及斑蘭汁 ，表面蓋上奶泡和斑蘭葉，造型吸引又清爽，最啱夏天飲用。新店推廣期間，客人可用優惠價享用特飲和特選自家烘焙輕食，特飲配鬆脆香口的蛋撻、抹茶紅豆鬆餅或鮮無花果丹麥酥，也是最坐配搭。