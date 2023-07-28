地上最強Gemera HV8　2,300hp破紀錄

瑞典手工超跑品牌Koenigsegg，3年前發表旗下首款4座位GT兼全球首款4座Megacar巨獸──Gemera油電混合動力概念車，並預告量產時只㑹限定生產300輛。最近終於傳來兩個好消息，第一個是Gemera的量產時間表，第二個是新增破盡量產車動力輸出紀錄的Gemera HV8，稱得上是「世一GT」。

全球限量300輛

隨着Koenigsegg在瑞典Ängelholm的Gripen Atelier廠房全新開幕，Gemera的量產計劃終於落實，最快可明年底在這新廠房投產，並於翌年上半年交付，全球限量生產300輛。廠方還進一步確認，將為Gemera提供TFG（Tiny Friendly Giant）版及新增的HV8（Hot V8）版。

兩個版本均車載廠方新開發的LSTT光速陀飛輪傳動系統、正申請專利的Dark Matter徑向磁通電動馬達、14kWh 850V高壓電池及具有四輪扭矩矢量分配功能的四輪驅動系統。兩者最大分別在於所搭載的中置引擎，Gemera TFG搭載2.0L三缸雙渦輪增壓Freevalve無凸輪軸引擎，擁有600hp馬力及600Nm扭力；而Gemera HV8的5.0L V8雙渦輪增壓引擎則有1,500hp馬力及1,500扭力，配合由自家開發的Dark Matter馬達提供800hp及1,250Nm輸出，Gemera TFG的綜效馬力及扭力分別達1,400hp及1,850Nm；而Gemera HV8更是高達2,300hp和2,750 Nm，動力輸出數值超誇張，更創下全球汽車工程一大令人驚嘆的壯舉。據廠方表示，其馬力重量比為1.11hp/kg，接近完美的1:1比例。

解構動力核心 3大最新科技

1. LSTT光速陀飛輪波箱

以Jesko的LST光速傳動技術為基礎全新開發，直接取代原本搭載在Gemera展示車上、源自Regera的DDS直接驅動系統，不僅更輕量化，響應性亦更高。從光速「陀飛輪」波箱一詞，可以想像此傳動系統猶如瑞士陀飛輪腕錶般有着極高裝組工藝要求。

2. Dark Matter徑向磁通電馬達

採用具革命性的6相電力驅動技術，堪稱是當今世上最強大的汽車級電馬達。只需一具Dark Matter電馬達便可與LSTT光速陀飛輪傳動系統組成最強組合，性能較原本搭載在Gemera展示車的DDS直接驅動系統配三具Quarks電馬達為高。

3. Hot V8引擎

搭載在Gemera HV8身上的中置5.0L V8雙渦輪增壓引擎，以V8為基礎改造成的Hot V8，擁有令人驚嘆的1,500hp馬力及1,500扭力。加埋Dark Matter電馬達提供的800hp及1,250Nm輸出，綜效馬力及扭力輸出分別高達2,300hp和2,750Nm，創下量產車世界紀錄。