刀郎神隱逾10年後再出碟　歌詞惹火疑暗嘲那英

神隱10多年的內地歌手刀郎近日推出新專輯《山歌寥哉》，內裏一首《羅剎海市》，部分歌詞非常「惹火」，如「勾欄從來扮高雅，自古公公好威名」、「豈有畫堂登豬狗，哪來鞋拔作如意」等，被指是暗諷那英、汪峰、楊坤及高曉松，隨即引來網上熱議，網友亦紛紛挖出刀郎與眾人的恩怨，相關討論也帶動歌曲的熱度，結果推出不到10天，全網播放量已高達20億，認真厲害。

要數眾人之間如何結怨，可說要回帶至2010年，當年那英於內地音樂頒獎禮擔任評委，不過作為主評人的她以一票否決刀郎入圍，並以「刀郎的歌不具備審美觀點，都是農民聽的歌曲。」接着楊坤也附和：「刀郎的歌能叫音樂嗎？簡宜讓中國流行音樂倒退了15年。」高曉松也表示若有人送來刀郎唱刀，也會直接丟進垃圾桶，汪峰亦吐槽刀郎的歌沒有藝術價值、歌詞膚淺沒有深度、旋律老土、嗓音平淡，指他只是個捉緊時機迎合大眾的商人，並非音樂家及藝術家。

雖然刀郎事隔多年才出手「復仇」，但卻獲網友一致力撐，於其新歌發布後，那英的視頻平台評論區頓時淪陷，留言人數不斷創新高，至今已達到370萬，當中內容更全是惡評，紛紛追問那英有否後悔當年如此評價刀郎。不過那英日前出席公開活動時，卻一改霸氣作風，表示對網暴感困惑，更說：「他們為甚麼要網暴我？其實怎樣能屏蔽那些評論。」