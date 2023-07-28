港姐2023︱「Cute版阿Sa」現身為廣東之行冇影解畫

《2023香港小姐競選》16位候選佳麗，今日（28日）在將軍澳電視城由師姐麥美恩、馮盈盈、何依婷、宋宛穎分享選美經驗。熱門佳麗「Cute版阿Sa」（4）王怡然近期缺席廣東親善活動，加上內地官方社交平台的海報中消失，傳出退選疑雲。王怡然親身解畫，透露原來近期第二次「中招」，她說：「大家好有趣，但唔係擔心我嘅病，係好似當笑話咁睇。冇諗過退選，自己好Enjoy，但係朋友睇到報道都問我係咪玩完，我話唔係，只係確診，好番就返嚟。」她指對於未能參加廣東親善之旅感到遺憾，相信今次被屋企人感染。

王怡然指第二次「中招」沒有影響狀態，也沒有出現腦霧，笑言可惜是沒有消瘦減磅。講到隨後會否特別小心健康？她說：「中咗就唔使擔心，應該唔會咁好唔好彩咁快再中。」講到師姐馮盈盈睇好她，覺得有決心，以及廣東話有進步，她說：「依家會聽多啲廣東話廣播節目，同佳麗都會講廣東話，盡量少啲講普通話。」至於才藝表演可會表演急口令？她隨既示範一段急口令，相當得戚。問到半鹹淡廣東話是否走可愛路線？她說：「自己唔怕醜，會努力去講。」

對於「你最Like的心水佳麗」網上投票暫時未能躋身5強，她說：「哎呀，惟有Keep住努力，同埋諗吓點樣拉票囉。」

兩位冠軍級師姐馮盈盈與宋宛穎接受訪問，曾擔任口才導師的盈盈覺得（15）莊子璇口才最好，說話語速亦快，甚有她的影子，她說：「都有叫佢講嘢減速，講慢啲，同埋暫時仲未聽到佢有懶音。」講到心水她睇好（4）王怡然，覺得她雖然雖然病了但依然保持狀態，講到他的廣東話麻麻，可會影響選情，她說：「廣東話係重要，但係更重要係決心，亦都睇到佢嘅進步。」

宋宛穎覺得佳麗經過越南外景與廣東親善之旅後大膽了不少。問到覺得那位有冠軍相？她說：「呢刻幾難睇，自己心水係（16）郭珮文，因為覺得佢好真。」她亦覺得郭珮文身材出眾在選美有上有優勢，但並不是全部。」又覺得今年的佳麗也好好朋友，故也小是非新聞爆出。