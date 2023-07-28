曾比特望開港騷彌補遺憾　音樂行先唔睇重錢

歌手曾比特（Mike）、詹天文（Windy）及林志樂等今日（28日）為新城《好友音樂·擊》擔任表演嘉賓。身形明顯清減的Mike表示正積極操Fit： 「我係一個易肥嘅體質，成日流流長最鍾意就係食嘢，因為喺內地做緊小型巡迴演唱會，想畀大家見到我最佳嘅外形。（會騷肌？）練咗1個星期，肌肉係實咗，但我依家只有胸未有肌，睇到時狀態而定啦。」

問到在內地不停演出是否賺到盆滿缽滿？他坦言不會將收入放在首位：「我鍾意音樂，好想將自己嘅音樂同大家分享，無論場地大細都好。（幾時香港觀眾睇你騷肌？）我都好想爭取今年，但應該無期，或者出年再入紙，出道咗2、3年，好多地放開過，但就未有機會喺香港開騷，覺得有啲遺憾，所以無論大、小場地都希望可以開到我個人騷，彌補呢個遺憾！」他直言紅館當然是他目標之一。

最近已為跳唱快歌完成錄音的Windy，表示正等候拍MV，坦言不擔心歌曲點擊，只要歌曲得到歌迷喜愛便足夠，而且一班「聲夢」好友都會互相幫手分享對方的新歌。至於林智樂亦將於十月開始為第2、3首新歌錄音，今年以慢歌為主。另他透露「聲夢」兩屆學員將會合作拍攝綜藝節目大玩遊戲，問到二人會否有底線？林智樂説：「希望唔好玩蚯蚓之類嘅昆蟲，老鼠我反而唔驚。」Windy則表示不怕下水：「只要水唔好浸過頭，唔想畀人見到高髮線。」