十年唔耕，九年唔種，咁就梗係冇收穫啦！想得到滿足同成功感，就一定要花時間同工夫。好似日本AV界嘅「性感開發系列」咁，男優必定要用上能夠喚醒女優快感神經嘅手法同道具，咁就可以令對方高潮停不了啦！

禁慾更敏感

喺S1出品嘅《愛神覺醒大抽搐》當中，美晴暖喺演出之前經過一段禁慾日子，目的係令體內嘅慾火累積到頂點，到拍攝嘅時候變得極度飢渴，而且身體亦變得相當敏感，不過班男優仲覺得唔夠，一於出動精油按摩及大量震動玩具，令暖妹嘅敏感度進一步激增，當享受到強烈嘅快感時，除咗高聲大叫，更加瘋狂潮吹！

洪水大爆發

片廠DEEP'S推出嘅《性感開發 濃密交歡》，講葵夢莉外表斯文又怕醜，不過好快佢就會成個人唔同晒喇！因為片廠安排手藝高超嘅按摩師配合精油按摩，令佢全身上下都變得放鬆又敏感，之後交由雄風強勁嘅男優接手，喺猛力進攻之下，果然令莉妹高潮一浪接一接，更爆發出強烈潮吹，噴出大量洪水，搞到地板濕晒！

簡評

每個男人都想令女伴喺床上飽受快感衝擊，但卻用不得其法，而今日為大家介紹嘅「性感開發系列」就可以參考吓男優嘅技巧同床上功夫喇！當中本仙最鍾意美晴暖主演嘅《愛神覺醒大抽搐》，原因係暖妹精靈又好身材，本身已經相當討好，而且佢除咗不斷潮吹，喺男優嘅猛攻之下仲成日都爽到拗晒腰，令畫面更添激情！