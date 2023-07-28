吳業坤自認慳錢　逼巴士出席音樂會

歌手吳業坤、黎美言和前藝人陳敏兒晚上出席慈善音樂會，吳業坤表示邀請他的朋友經歴過生死關頭，故覺得今次活動是生命影響生命，十分有意義。現場見他大汗淋漓，透露為慳錢逼巴士趕來音樂會，自認慳錢樣樣計數，「如果揸車，要泊低架車6個鐘停車場好貴，寧願返去時搭的士。」原本今個月想同日藉太太返娘家探親，亦嫌暑假機票貴，改為9月再飛。

他稱太太近日終於有工作，網上宣傳產品，笑言感到好欣慰。由於太太沒有攝製團隊，他充當攝影師，做免費勞工，自誇拍攝技術被讚專業而感到騎傲。問到「老公視角」的私蜜照是否更佳？他卻表示好醜樣，因為太太對着自己都是在最放鬆狀況。

工作方面，之前忙於拍劇，9月將會集中火力做歌，透露《香港人在北京》的插曲由他作曲，未來都想多參與編曲方面，會給予更多意見。至於唱歌學校方面，覺得現在多了唱歌老師身份，經常分享唱歌經驗。現時不少藝人跟他學唱歌，其中最大進步是黃庭鋒和戴祖儀。

已故藝人廖啟智（智叔）太太陳敏兒亦有出席作分享，近年她推廣生死教育，宣傳「五道人生」包括道愛、道謝、道歉、道諒和道別，提到30年前父親離世，她花了幾年時間才撫平傷口，前年智叔病逝也走得突然，認為最緊要沒有遺憾。她自爆5月時第一次染疫中招，令她情緒抑鬱：「情緒抑鬱到不得了，好想死，連續3個星期，每晚我同個仔講，我唔知會唔會醒。」她稱自己只有輕生的想法，幸沒有行動，時間過去又自然痊愈，「智叔出事時我都冇咁嘅情況，感覺呢個疫症專打擊人嘅弱點。」近年她成為周潤發「跑友」，但她笑稱發哥好惡，是魔鬼教練，現在轉跟發哥的分支，由戚美珍做帶隊，敏兒讚戚美珍人品好，是「慈母蛇頭」。