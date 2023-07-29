【是日通勝】

農曆六月十二

癸卯年 己未月 戊子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、裁衣、理髮

忌：置田、安床、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、18、31

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：愛情運不錯，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

金牛座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

雙子座：過得自己過得人，待人接物切忌自私自利。

巨蟹座：人際關係出問題，事業受阻，要謹言慎行。

獅子座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

處女座：愛情運差勁，過多遷就易令伴侶得寸進尺。

天秤座：獲好運加持，按自己想法行事，得心應手！

天蠍座：貪心易受騙，搵錢要依正路，勿鋌而走險。

人馬座：破財風險大，謹記謀定而後動，不可急躁。

山羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

水瓶座：心急易犯錯，處理投資問題最好從詳計議。

雙魚座：給別人施加太多壓力會惹反彈，務必慎言。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）馬 人氣跌

鼠：心態積極，無論做甚麼事都易獲佳績。

牛：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

虎：偏財旺，利投資，但提防貪勝不知輸。

兔：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

龍：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

蛇：心情平和，懂得為人設想，人氣急升。

馬：是日沖煞，心情欠佳，人際關係下滑。

羊：內心壓力大，行事衝動，破財風險高。

猴：親情可貴，忙碌之餘要懂得關心家人。

雞：心神恍惚，反應遲鈍，做事提不起精神。

狗：應酬開支少不免，太計較易惹人反感。

豬：瑣事纏身，必須沉着應對，以免犯錯。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座變好心情方法（下）

天秤座

找來一眾閨密跟你分憂，一起做些優雅的事，例如去High tea或買靚衫，令自己內內外外都變得更有吸引力，看到漂亮的人或事，心情就容易變好。

天蠍座

可能要摧毀一些舊事才能夠重新上路，可以是將長頭髮剪短、跟令你不開心的人斷絕來往，又或者收埋自己不去見人，要讓心情回復正常後才重新出發。

人馬座

放一個假期，去一個旅行是讓心情變好的最快方法，個性一向簡單的你，只要知道自己跌低是可以起身重新上路已足夠，樂觀是人馬座最大的人生禮物。

山羊座

可能會抑鬱一陣子，有些負面的想法，但不要讓自己沉淪下去，走到大自然接觸泥土或樹木，感覺跟大地連結，如果心情還是很壞，就睡覺吧！

水瓶座

不跟常規行事可以讓自己開心，不要服從別人的指令，按自己的節奏做事，就算你所做的事跟別人不一樣，也不用在乎，世上是沒有兩個一樣的你。

雙魚座

有很多事情可以做，如看一套讓自己大哭的電影，或吃一公升雪糕，又或一次過睡上廿四小時，沒有特定的方法，最緊要是想做甚麼就做甚麼，接受現實永遠是最痛苦的。