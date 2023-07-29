星玄︱陳煒婚後變索全靠老公　巧遇謝安琪被指有姊妹相

今日係7月29號，農曆六月十二，適宜祭祀、裁衣同理髮，幸運數字係15、18、31。最旺生肖係牛，屬牛嘅咁多位財運旺，如果有任何同賺錢有關嘅機會，記得要捉實啲啦，因為機會係唔等人。屬牛嘅陳煒一向好識把握機會，啱啱上咗《思家大戰》嘅佢，畀李思捷大讚愈來愈索，佢就冧爆承認因為有愛情滋潤，全靠有老公愛錫咋。

早前陳煒忙於拍攝無綫新劇《非常檢控觀》，飾演大律師一角，仲成日喺社交媒體分享拍攝點滴，有次仲喺法院撞到同樣拍緊律政劇嘅謝安琪，網民講笑話佢哋好有姊妹相，今日財運咁旺，可以繼續搏殺繼續吸金。屬鼠嘅心態積極，無論做咩都容易獲得佳績。

今日嘅幸運之星係山羊座，各位山羊座嘅朋友運氣好到極，喺職場上嘅競爭力大大提升，喺唔同嘅方面都佔有優勢。如果工作上有咩唔順暢嘅話，可以趁住今日畀啲信心自己，嘗試勇於面對問題。對於山羊座嘅Jennie＠BLACKPINK嚟講，今日絕對係個好日子，因為佢是非多籮籮，前排係演唱會嘅中途突然落台，搞到啲粉絲以為BLACKPINK鬧不和。雖然事後經理人公司就澄清Jennie只係身體不適，真相就得佢自己先知喇，希望佢好好利用今日強勢嘅競爭力，工作上順風順水。天秤座會有好運加持，得心應手，想做咩都即管去試吓喇。