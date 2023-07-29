愈鬧愈Hit！Jennie獲選時尚界最喜愛K-Pop歌手

最近英國知名時尚雜誌便根據品牌商的喜愛，公布「2023時尚界最喜愛的K-Pop歌手TOP 10」排名。早前參演首部美劇《偶像漩渦》（The Idol）狂吸負評的Jennie爭議不絕，經常被指演出Hea跳而成為網民熱話，卻因高度話題性而力壓隊友，稱霸榜首。

屈居亞軍是年僅18歲的Hanni，她所屬的女團NewJeans出道短短一年已氣勢直逼BLACK PINK，擁有標致五官及氣質獨特的Hanni更成功跑出，獲新世代消費者追捧而成為國際品牌的新寵。天團防彈少年團（BTS）的隊長RM雖然不及隊友V及Jungkook帥氣，但屢次帶隊亮相國際盛事也表現淡定兼大晒流利英語，再加上他經常觀看畫展，身上散發藝術氣息，深得品牌商的注目，成功躋身三甲。

至於Jennie隊友Lisa、Rose及Jisoo影響力同樣驚人，分別排名第4、7及10位。韓團Stray Kids成員鉉辰排第5位;另一男團NCT成員Jaehyun與Taeyong依次排第6、8位；限定女團I.O.I出身的22歲混血歌手Somi則進佔第9位。