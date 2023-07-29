東方日報C1：林嘉欣袁劍偉分身家　驚見帳目混亂

金馬影后林嘉欣與導演袁劍偉今日（28日）宣布離婚，消息震驚全城！據知，兩人婚姻走到盡頭，源自夫妻間多年來在生活上的分歧。2013年次女Sofie出世後，兩人拗撬更多，去年萌生離婚念頭，傳男方蝕讓太古城物業給嘉欣作「掟煲費」，但有指真正「引爆點」是嘉欣與袁劍偉於財產分配時，發現帳目混亂，引致雙方爭拗加劇，堅決離婚！

東網今日獨家披露林嘉欣與導演袁劍偉離婚，震撼全城，不少媒體極速轉載，由於群情洶湧，兩位當事人於凌晨聯名發文承認離婚，指大家的婚姻關係已走到盡頭，但會繼續共同照顧兩個囡囡Kayla與Sofie。

「孩子是首要和最重要之務」

兩人於聲明中表示：「在經過12年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。我們首要的身份是父母，照顧兩個正在茁壯成長的孩子。我們的孩子是我們的首要和最重要之務，我們將繼續共同合作撫養他們。對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好。」他們更指希望大家在這個困難時期，給予他們一家空間與隱私，並感謝家人及朋友的支持。

兩人2010年結婚，當時由於男方比嘉欣年長13年，再加上女方名氣大，外界對他們的婚姻不太看好，但多年來，兩人表現恩愛，由於嘉欣「愛才」，一直非常崇拜老公，人前人後均是小鳥依人，但奈何日子久了，生活與思想漸漸有分歧，例如對小朋友的教育等日積月累的問題，令兩人極不愉快。尤其次女Sofie出世後，兩人拗撬更多，感情亦慢慢變淡，近年更萌生離婚念頭。

袁劍偉轉讓單位 帳面蝕40萬

有指去年嘉欣以約1,200萬元購入太古城單位，該單位原由袁劍偉持有，轉讓給嘉欣時帳面蝕40萬，即被指疑似是離婚的掟煲費。據知，令兩人婚姻走上無可挽回的地步，是他們萌生離婚念頭，嘉欣與袁劍偉整理雙方財產時發現帳目混亂，導致兩人爭拗加劇，堅決離婚！

今日離婚消息一出，記者致電兩人，嘉欣經理人指她現時身在加拿大探媽媽，因媽媽很想念兩個孫女，預計於當地過完暑假才返港，至於離婚是否因性格不合及金錢糾紛等問題，經理人表示聲明已講得很清楚，沒有其他補充。而袁劍偉與嘉欣口脗一致，表示現階段最重要是兩個囡囡，其他事不作回應。

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