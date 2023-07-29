樂壇新人梁式昕炎夏拍MV　準備大量退熱貼

樂壇女新人梁式昕（Catrina）推出最新單曲《STAY》，MV邀請了「全民造星V」亞軍KC（黃家灝）及另一參賽者混血模特兒Bron（賀邦）、「造星IV」認識的好朋友劉展橋（Jackie）和網紅陳麗柔（Natalie）一同拍攝青春校園愛情故事。

Catrina今次找來KC拍攝，因為MV走日台風，她覺得對方是適合人選，她指拍攝期間，才得知KC已報名參加「全民V」，當刻已有感對方有實力，認定對方會得到名次，結果她貼了。在開始準備MV拍攝前已知要拍攝超過22個鐘，還要在37度酷熱天氣下於西貢進行外景拍攝，有義氣的KC知道情況後說：「完全冇問題！」今次歌曲是延續上一首作品《THE LINES》的故事，表達與對方認識後，希望彼此關係會更進一步的狀態。

為了兌現承諾，MV由「造星IV」導演Himtos完成，她說：「當時『造星4』嘅MV令大家留意到我，所以我好多謝佢，我講過如果出歌，會搵佢做導演。」拍攝當日她為大家準備好的退熱貼轉眼就用完，要再去超級市場買：「跟住收銀姐姐誤會我哋係攞去賣，同我講唔好連退熱貼都炒啦！」第一次同Bron拍攝，初時大家用英文與他溝通，然後他按捺不住叫團隊：「你哋都係講番廣東話啦！」才知Bron母語是廣東話，而且好流利。