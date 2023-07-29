黃紫恩面部傷勢康復9成　玩遊戲勁癲唔驚再傷

藝人黃紫恩（JoJo）、陳若思（Amber）胡美貽（Nicole）昨晚（28日）為《獎門人秋季感謝祭》錄影，受訪時，早前跌倒令面部受傷破相的JoJo指現在傷勢已經康復9成，兩個月後可以接受醫學美容回復靚樣。問到遊戲時可擔心會弄傷面？她說：「都叫佢哋放心玩，我哋呢班女仔癲嘅，我哋驚佢哋驚啫。」Nicole笑言：「我哋3個都係白羊座，比較佻脫。（玩遊戲好狼死？）玩遊戲最緊要盡興，都係為咗玩唔一定要贏。（出動美人計？）冇，我個人比較麻甩，啲男仔都當我係男仔。」問到Amber是否美人計擔當？她說：「唔係，都要跟JoJo學嘢。」

JoJo爆Nicole與Amber接吻技巧好好，放心將傳紫菜遊戲交給兩人，Amber說：「未試過傳紫菜，最緊要唔好整濕塊紫菜，自己口水比較少，應該OK。」問到最不想與那位玩傳紙菜？JoJo說：「我驚佢哋嫌棄我哋，我哋完全唔驚。」Nicole說：「同佢哋全部都熟，同羅天宇仲有拍過接吻戲，可以即場演多次。」三人又希望有機會一齊拍攝旅遊特輯。

去到「啜乒乓」遊戲時，Amber與翟威廉鬥得最激烈，兩人旗鼓相當，難分高下，翟威廉自嘲有五十肩，玩到頸部抽筋。