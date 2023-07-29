ERROR挑戰做Band仔　阿Dee不堪壓力走人

宇宙天團ERROR為ViuTV《全身暑假》系列節《ERROR暑期自作業》孭飛，今集ERROR走去學夾Band，肥仔任鼓手、193彈結他、保錡擔任Band Leader，阿Dee則任歌曲創作，他被要求以404、健康、雞胸、牛扒、深喉、瞓覺等字眼當成歌詞，起初阿Dee應付自如，但到綵排時卻不在狀態，結果被193及保錡輪流寸爆，阿Dee不堪壓力即揮袖離場，事後保錡與193自我檢討，認為剛才語氣太重，肥仔亦指保錡衝動，保錡得悉「衰咗」，即厚住面皮步出Band房安慰正在「爆喊」的阿Dee，並以歌聲來氹他，二人你一言我一句「交晒戲」，當中夾雜粗口，要不停「嘟」聲，場面搞笑。

而於體能挑戰部分，邀得黃榕、胡子彤、蘇皓兒及葉振弘任嘉賓，先於熱身賽被要求四肢及頭部不掂地鬥耐力，子彤、肥仔率先出局，及後輪到雙手雙腳伸直，但最終統統不敵健身達人黃榕。至正式比賽時，分成兩組、每組4人進行，肥仔、黃榕、193及阿Dee一組，另一組則是蘇皓兒、吳子彤、保錡及葉振弘，眾人需要把橡皮艇吹脹，並輪流拖行至指定地方，期間肥仔拉得太攰忍不住爆粗，雖然兩隊人均出盡力完成賽事，但保錡組卻以時間取勝。