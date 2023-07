東薈城名店倉創意聯乘AI元宇宙MetaGaia　6米高Hello Kitty女皇坐鎮

東薈城名店倉破天荒與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘,即日至8月31日期間攜手打造「夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動。(客戶提供)

【營業資訊】今個暑假,東薈城名店倉與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘,即日至8月31日期間攜手打造「夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動,讓一眾粉絲瞬間置身Hello Kitty元宇宙世界,來一次糅合線上線下奇幻又驚喜的嶄新「元」樂體驗!各位歷險家將可透過MetaGaia應用程式穿梭於虛擬與現實當中,除可大玩AR實景擴增裝置遊戲發掘隱藏驚喜外,更可於場內多個角落掃描二維碼大玩遊戲尋找指定數量的寶石,不同全新造型的Hello Kitty更會現身結伴暢遊歷險,齊齊挑戰不同任務,贏取驚喜小禮品!

場內特設5個夢幻主題打卡區,包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置將於四樓平台廣場華麗登場、位於二樓中庭廣場的6米高「幻彩城堡」,每日指定時間更會有夢幻音樂匯演;不同造型的Hello Kitty更會於「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」及「藍寶石珍藏屋」與大家見面大拍甜蜜合照,全場散發歡樂氛圍;於指定日子「Hello Kitty女皇」更會華麗現身商場舉行「女皇見面會」,今個夏日與「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」一同漂亮出走東薈城名店倉,投身夢幻歷險!

至於忠粉則不可錯過「橄欖石尋寶店」,店內將有超過200款熱賣商品隨意挑選,當中包括東薈城名店倉率先開售、「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」期間限定的肩上公仔盲盒及飾品系列商品!商場更特別與人氣韓式餐廳Banchan & Cook推出限定餐牌,款款精緻又美味,絕對是閨蜜們假日約會打卡必備!此外,CLUB CG會員於場內消費滿指定金額,更可換領限量版禮品及電子現金券,場內每週更有限定貼紙免費大放送,人人開心歡度夏日!

網址:www.citygateoutlets.com.hk

「幻彩城堡」裝置詳情:

地點:東薈城名店倉二樓中庭廣場

日期:即日至8月31日

時間:每日早上10時至晚上10時

「Hello Kitty 魔幻音樂匯演」:每日晚上6時至晚上8時(每隔30分鐘一場)

「藍寶石珍藏屋」氣球換領詳情:

地點:東薈城名店倉地下鄰近MLB(G01B號舖)

日期:即日至8月31日

時間:每日中午12時至晚上7時

「橄欖石尋寶店」詳情:

地點:東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty(275號舖)

日期:即日至8月31日

時間:每日中午12時至晚上9時

「元」創DIY工作坊詳情:

地點:東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty(275號舖)

日期:即日起至8月27日(逢星期六及日)

7月:29、30日;8月:5、6、12、13、19、20、26、27日

時間:中午12時至下午6時

「元」妙夏日消費賞消費換領詳情:

地點:東薈城名店倉一樓禮物換領處(鄰近Skechers Outlet-101E號舖)

日期:即日起至8月23日(或換完即止)

時間:每日早上11時至晚上10時

Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia 珍藏貼紙派發詳情:

地點:二樓中庭廣場

日期:即日至8月31日

時間:每日上午10時至晚上10時