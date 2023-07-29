東薈城名店倉創意聯乘AI元宇宙MetaGaia　6米高Hello Kitty女皇坐鎮

【營業資訊】今個暑假，東薈城名店倉與AI元宇宙MetaGaia創意聯乘，即日至8月31日期間攜手打造「夏日探索—Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動，讓一眾粉絲瞬間置身Hello Kitty元宇宙世界，來一次糅合線上線下奇幻又驚喜的嶄新「元」樂體驗！各位歷險家將可透過MetaGaia應用程式穿梭於虛擬與現實當中，除可大玩AR實景擴增裝置遊戲發掘隱藏驚喜外，更可於場內多個角落掃描二維碼大玩遊戲尋找指定數量的寶石，不同全新造型的Hello Kitty更會現身結伴暢遊歷險，齊齊挑戰不同任務，贏取驚喜小禮品！

場內特設5個夢幻主題打卡區，包括6米高巨型「Hello Kitty女皇」充氣裝置將於四樓平台廣場華麗登場、位於二樓中庭廣場的6米高「幻彩城堡」，每日指定時間更會有夢幻音樂匯演；不同造型的Hello Kitty更會於「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」及「藍寶石珍藏屋」與大家見面大拍甜蜜合照，全場散發歡樂氛圍；於指定日子「Hello Kitty女皇」更會華麗現身商場舉行「女皇見面會」，今個夏日與「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」一同漂亮出走東薈城名店倉，投身夢幻歷險！

至於忠粉則不可錯過「橄欖石尋寶店」，店內將有超過200款熱賣商品隨意挑選，當中包括東薈城名店倉率先開售、「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」期間限定的肩上公仔盲盒及飾品系列商品！商場更特別與人氣韓式餐廳Banchan & Cook推出限定餐牌，款款精緻又美味，絕對是閨蜜們假日約會打卡必備！此外，CLUB CG會員於場內消費滿指定金額，更可換領限量版禮品及電子現金券，場內每週更有限定貼紙免費大放送，人人開心歡度夏日！

網址：www.citygateoutlets.com.hk

「幻彩城堡」裝置詳情：

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場

日期：即日至8月31日

時間：每日早上10時至晚上10時

「Hello Kitty 魔幻音樂匯演」：每日晚上6時至晚上8時（每隔30分鐘一場）

「藍寶石珍藏屋」氣球換領詳情：

地點：東薈城名店倉地下鄰近MLB（G01B號舖）

日期：即日至8月31日

時間：每日中午12時至晚上7時

「橄欖石尋寶店」詳情：

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty（275號舖）

日期：即日至8月31日

時間：每日中午12時至晚上9時

「元」創DIY工作坊詳情：

地點：東薈城名店倉二樓鄰近cdf Beauty（275號舖）

日期：即日起至8月27日（逢星期六及日）

7月：29、30日；8月：5、6、12、13、19、20、26、27日

時間：中午12時至下午6時

「元」妙夏日消費賞消費換領詳情：

地點：東薈城名店倉一樓禮物換領處（鄰近Skechers Outlet-101E號舖）

日期：即日起至8月23日（或換完即止）

時間：每日早上11時至晚上10時

Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia 珍藏貼紙派發詳情：

地點：二樓中庭廣場

日期：即日至8月31日

時間：每日上午10時至晚上10時