李靖筠改行另類曲風　Rap出打工仔憤怒

歌手李靖筠（Gladys）的新歌《苛刻》改行另類曲風，她除了負責作曲外，還首次寫英文Rap部分，Rap出新味道。問她是否想轉做rapper？她表示：「想呀！我要多少少墨水，要時間浸吓先，本身文字好弱，初時冇諗過自己寫，拖到錄音前兩日，焗住要寫，不過幾好玩，平時沖涼都鍾意Rap歌。」

提到歌詞充滿對上司的憤怒，他表示寫完歌後，覺得曲風好配合憤怒的詞：「成日出街食飯都聽到隔籬枱啲人呻要OT，覺得大家有共同對老闆嘅憤怒。（你都對老闆憤怒？）我唔係打工仔呀！」Gladys早前足不出戶，原來是在家努力進修，她增值的方法是上網學習，「我跟Gordon Ramsay學煮飯，又跟Natalie Portman學做戲，網上學整歌28美金一課。」她覺得網上學習既方便又實際，從中學會做歌技巧，問到廚藝也變得出色？她笑言大廚用的食材太難找到，令她無用武之地。

談到鄧小巧加盟英皇，公司女歌手愈來愈多，她走另類曲風便可突出自己？她說：「小巧係我好欣賞嘅歌手，之前喺《今晚唱飲歌》同佢唱過一集，畀佢嘅聲音感動到，希望同佢有更多合作可能性。」