金馬影后林嘉欣與導演袁劍偉昨日(28日)宣布離婚,消息震驚全城,今日(29日)她更新社交網,與囡囡喊話:「我們要一起加油!」她分享女兒Kayla送上的手作禮物,並有感而發:「媽媽很喜歡你的Honey茶壺,今天Kayla從課室出來就說,『我的陶作很失敗!』我忍不住了,『寶貝,You can't fail in clay!This is you now, it'll be different the next time you do clay. Acceptance!』」意指只是從經驗中學習及成長,待日後再驗收成果,間接回應離婚並非婚姻「失敗」,更表明要重新出發,與女兒一起加油。