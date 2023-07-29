港式美食夠貼地　升級加料

無論是香港人或旅客，對港式美食都有莫名喜愛，茶餐廳、大牌檔的美食和小炒，令人回味，傳統港式滋味自然有捧場客，坊間亦有設計變奏版的主題美食，無論出街食或買返屋企煮一樣得，夠晒貼地又吸引。

人氣煎肉餅

每次去茶餐廳，啖啖肉的肉餅飯分量大又飽肚，阿媽亦經常蒸肉餅配米飯，旺角新開的「金飯館貳‧零 肉餅‧焗飯專門店」，主打即點即煮的生煎肉餅飯。肉餅以豬後腿肉和腩肉混合製作，再加不同的食材配搭，包括傳統的蓮藕梅香鹹魚肉餅，富創意的蝦頭油肉餅飯和黑松露墨魚肉餅飯等，每款肉餅飯也會配即煎雞蛋，加強口感。除此之外，還有芝士焗肉醬飯配蘭王蛋、蜜桃鮮茄焗豬扒飯、沙嗲牛肉滑蛋治、葱爆安格斯牛肉厚蛋治等升級版港式美食。餐廳又引入台灣刈包，拼配出酸豆角蝦堡、古法滷扣肉和千味泡菜雞扒等口味，美味又有新鮮感。

港式粉麵私房菜

泰國有船河、日本有拉麵、越南有Pho，香港就有港式粉麵。創立40年的老字號食肆夏銘記麵家早前於佐敦重新開業，可以說是本地少有用軟漿方式製作手打魚蛋的餐廳，招牌的魚湯泡飯，以米飯和魚湯一同煲滾，鮮味又開胃。客人亦可以選擇各款手打魚蛋、墨魚丸和魚餃等，買回家慢慢歎。與此同時，老闆更設立2個新品牌，堅尼地城梧桐館會供應古法雲吞、豬手和牛腩等地道美食，再加上各式魚類製品打造港式粉麵。另一間在跑馬地的錦汶館，日間供應傳統麵食，晚上則變成私房菜，提供傳統和創意兼備的粵式料理，每晚只此一枱，夠晒度身訂造。

小食有新意

提到港式小食，大家會諗到燒賣、魚蛋和腸粉等，其實加點心思，地道小食都可變身高級美食。石塘咀高級新派港式中菜廳The Praya近日於歡樂時段推出多款創意的港式小食和雞尾酒，經典美食有黃金炸魚皮和錦滷雲吞，加入新派元素就有避風塘炸豆腐、南乳炸雞翼，進行過乾式熟成的港式臘肉拼盤和香口韮菜百花丸等。配合用本地氈酒和草本湯力水、陳皮調較的Hong Kong Tonic，又或是用伏特加、氣泡酒和柑橘等調配的Orange Blossom，同樣相當夾。

玩味雞尾酒

去茶餐廳，例牌來杯港式奶茶、鴛鴦又或凍檸茶，港式雞尾酒又試過未？尖沙咀日式Gastrobar「room 3」近日以港人集體回憶的美食變奏，打造一系列雞尾酒。Ananas Epicé以經典菠蘿冰作靈感，選用法國純小麥伏特加、柚子檸檬和香料調配，配加冰菠蘿作裝飾。長州名物杧果糯米糍變身成用冧酒、甜米酒和杧果凍打的Levitating Cloud。其他還有以話梅作靈感設計的Minty Highball 、番薯糖水變奏的Sippin Sweet等，可謂別出心裁。

兒時住家風味

港式雲、餃子麵深入民心，除了堂食，小時候，媽媽或祖母等長輩都愛在家包餃子加餐，本地新品牌「三良餃子」以兒時味道作主題，堅持人手包製出不同口味的餃子，包括有蟹籽鮮蝦、韮菜鮮蝦、芫荽鮮蝦和粟米馬蹄鮮蝦4款口味，為了追求健康飲食，餡料以1：9肥肉和瘦肉比例，不添加防腐劑，品嘗時讓你有吃到一種家的味道，食得安心又放心。