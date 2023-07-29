甄澤權為愛女搞百日宴　自爆最叻掃風哄瞓覺

魔術師甄澤權（Louis）為愛女Kacy搞百日宴，他把場地布置成一個嘉年華會，設計多項攤位遊戲給賓客玩樂，非常熱鬧！到場賓客包括有莊思敏、莊思明、呂慧儀、馮盈盈、何伊婷、吳若希、關楚耀、崔建邦、鄭俊弘、何雁詩、張秀文等。

Louis對於榮升做爸爸100日，笑言已經非常熟悉湊BB方法，自己最叻是負責哄囡囡瞓覺，每次他使用獨門抱法，Kacy很快就會入睡，而他幫BB掃風亦非常在行，不過Kacy每次都會扭計拒絕掃風。他又指愛女在第二個月大已經戒了夜奶，朋友們都讚他和太太湊得好。Louis指：「身邊朋友大部分都係好有經驗嘅爸爸，例如Bob（林盛斌），如果有疑難都會向佢請教！」

講到囡囡興趣，Louis表示愛女小名叫做小魔女，早前已試過拍片同Kacy一齊變魔術，而每次在她面前揮動魔術棒，囡囡便會笑，非常有魔術天分。Louis亦笑指，好期待Kacy遲些可以在活動現場，看到在舞台上演出的爸爸，應該會覺得很好奇。

Louis表示囡囡現在大概三個多月大，已經由出場時的5磅升至現時超過10磅，他感激太太用心照顧，而囡囡中文名字叫甄允菲，他和太太都希望女兒能夠健康快樂成長，任意飛翔。屋企多了個新成員，Louis當然亦要努力賺奶粉錢。年頭拍攝完魔術節目「魔法伽利略」後，暑假會到內地工作，而年尾在香港亦有大型演出，希望疫情過去，有更多機會演出給觀眾看。