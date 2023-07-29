北區農莊遊　親手摘港產香印

鮮甜多汁的香印提子，叫人一試愛上。想一親其香澤，有甚麼好得過親手摘「樹上熟」的香印呢？現在機會嚟喇，皆因又到咗港產香印提子成熟期。位於北區坪輋大埔田，專門培植及孕育本地香印提子的葡萄園，繼去年首次開放，今年再度開放予公眾進園採摘。區內其他農莊另有火龍果、龍眼及大樹菠蘿等當造水果，全部可以親手採摘，將收成的喜悅開心Share。

香提成熟時 早摘早享受

香港的天氣和水土跟日本不同，要在香港成功種植出日本品種香印提子並不簡單，由灌溉、施肥，到日照、溫度及濕度控制都十分講究。391葡萄園的果農王先生及太太，便花了不少時間和心機去研究。果園佔地約2萬平方呎，一年一造的港產香印提子生長在大型有蓋頂種植棚下，由6月底至8月是「香提成熟時」，樹藤上掛滿一串串青綠色碩大又圓轆轆的香印。這些港產香印糖度可高達16+，一點也不遜於日本產地。而進園採摘是以預約制，不收入園費，只需於離開前拿着採摘的香印提子去磅重便可，售賣約$140/磅。園主提醒各位，提子摘一串便少一串，有可能未到8月底已被摘光，建議有興趣的朋友要把握時機。

紅水晶火龍果 爽口多汁

夏天亦是火龍果的當造季節，本港有幾家農莊都有自家種植場，北區有位於上水古洞洲頭的富琴有機火龍果農莊，佔地逾50萬平方呎，種植了各式有機蔬果。每年6月到11月都是火龍果成熟期，園內品種以果形偏圓、果肉呈紅色的「紅水晶」為主，果味比一般紅肉和白肉火龍果還要濃，香甜多汁兼爽口。農莊主人琴姐指，園內供免費參觀，若是8月到訪，當造的還有樹上熟的龍眼、大樹菠蘿等熱帶水果，全是按重量收費，紅水晶$35/磅、龍眼$35/斤、大樹菠夢$20/斤。

打卡點１：荷花盛放 出水芙蓉

夏天是荷花盛開的季節，離葡萄園約5分鐘步程的雲泉仙館荷花池，每年夏天都鋪滿大大片的嫩綠荷葉，以及挺拔長出池塘水面的荷花，擁擠熱鬧。出淤泥而不染的荷花，像出水芙蓉般清麗脫俗，姿態撩人，摘完香印大可順道前往打卡。

打卡點２：坪洋壁畫 藝術滿Fun

提起坪輋，這一帶還有一條充滿藝術氣息的坪洋壁畫村。於粉嶺港鐵站乘小巴前往，只要在坪輋路九記士多路口進入坪原路，一直行至卓榮記士多，沿士多左側的小徑前行即達。村內不少房屋的外牆漆滿不同風格的壁畫，連路面、柱身、籬笆、長櫈，以至擺放路旁的物件都是七彩上身，一些樹下更掛有木板畫和以回收汽水罐製作的小風車掛飾，為鄉野小村生色不少。

打卡點３：歷史建築 特色Cafe

難得遊北區，當然唔少得去埋《毒舌大狀》電影拍攝地之一的前粉嶺裁判法院一遊。作為香港三級歷史建築，大家除了可走進昔日法庭及拘留室等參觀，還可到大樓旁白色建築內的Cafe CoHee度過寫意遊閒的午後時光。這咖啡室是元朗錦田Cafe CoHee Studio的粉嶺分店，主要供應各式手沖及精品咖啡、意粉和輕食等。