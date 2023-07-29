羅家英大爆AL開完騷即發燒　病倒失場對手戲分開拍

藝人羅家英及戴祖儀中午到黃大仙出席領展活動「Link Up大遊戲日」，與現場觀眾大玩遊戲之餘，早前更合作拍攝相關廣告。二人僅見面數次已建立深刻友情，羅家英打趣：「我哋係好兄弟，佢好玩得。（今次拍廣告最難忘係乜？）我重演幾個經典造型，包括達聞西。」問到祖儀覺得對方哪個造型最帥氣，她即賣口乖：「個個都咁靚仔！」

談到刻下工作，羅家英透露正忙於與Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）拍攝劇集《社內相親》，又表示：「盧潮霆演我個孫，佢開完演唱會就發燒病咗！（佢確診？）唔係呀。（影響拍攝進度？）又冇，我都係對住鏡頭做戲啫。（同兩個靚仔合作。）由我喺度佢哋邊靚仔？佢哋好孝順，尤其Edan成日畀我作賤，摵佢同揼佢，哈哈！」

而祖儀則透露活動完結後，會趕飛機前往日本東京拍MV：「因為隻歌好啱嗰邊取景，想俾人耳目一新嘅感覺。（大budget喎。）我都係去幾日啫，同埋只係同一個工作人員去咋，我哋自己搞掂。（期待艷遇？）冇呀，日語又有待改善，問吓羅家英介紹啲畀我囉。（介紹Edan囉。）嘩，好大壓力，玩我咩？」

談到吳業坤透露自己開設歌唱學校，祖儀報名當學生，祖儀表示：「佢指導咗我幾句啫，同埋嚟緊我哋會合唱《香港人在北京》嘅劇集歌曲，套劇應該今年推出，大家留意吓啦。」