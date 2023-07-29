黎諾懿陪小春雞領獎　爆細仔病咗喪屙

藝人黎諾懿今日（29日）一家三口下午出席一個元宇宙頒獎活動，原來諾懿大仔小春雞學習相關課程2年，近日與同學仔以中環街市為題創作參賽，結果獲優異獎，故由父母陪同領獎。問到細仔小冬牛為何沒有同行，諾懿無奈表示：「繼大仔6月中咗兩隻菌入院後，呢幾日到細仔中咗呼吸道合胞病毒感染，佢屙得好犀利，已經好番好多嘞。」

原本他想全家到上海旅行食小籠包，結果行程被迫取消：「下星期帶大仔返內地水上樂園玩吓先，或者等到中秋節再去上海。依家香港啲病毒真係好犀利，佢上次入完醫院後到依家個肺都花，要等慢慢康復。」他早前先後離港，前往澳門、馬來西亞及越南公幹，加起來已離港約2月，他開心表示：「我成為咗越南嘅旅遊大使，遲啲會去拍多個綜藝節目，會帶埋小春雞去幾日，我覺得越南係個好值得去嘅地方。」

至於參與本屆港姐外景拍攝，他說：「我對上一次參加港姐外景，已經係朱晨麗嗰屆。今次我同佢哋相處咗8日，佳麗人性格好，我會加啲分，所以我嘅標準唔夠中肯，其實好似2、3、4號等我都好鍾意，希望佢哋總決賽當晚出水準來。（你當年點睇中你太太？）適當嘅時候遇到適當嘅人，不過如果佢今年參賽，我都實話佢會贏。」