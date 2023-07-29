王君馨Bra Top性感熱舞　玩水槍射觀眾

歌手王君馨（G. Racie）首次擔任沙灘音樂節的表演嘉賓，Bra Top性感上陣騷胸騷長腿，又拿着水槍向台下的觀眾射水，即場拉了《造星V》的Adams上台，將Adams反綁雙手坐在椅子上，她在旁大跳熱舞製造色誘效果。G. Racie表示一直夢寐以求做戶外騷，終於實現，感到超開心，表示終於儲夠歌，可以全部唱自己的歌。她透露這身性感打扮專登請裁縫為她特別縫製，出門前讓老公過目，她笑言：「老公由上望到下，然後笑一笑，就代表佢Ok。（頭先嚇親Adams？）唔好睇少佢，佢自己都好想除衫跳埋一份。」她透露任《造星V》評審時好欣賞Owen，覺得跟他相似，大家都「鬼鬼哋」，所以邀請他睇騷，未來也想跟造星班仔仔合作。

Owen今日同其他《造星V》仔仔如Adams、Ash和王鋒出席，Adams對被G. Racie色誘表示緊張，Ash笑他應該好開心，Adams說：「頭先僵硬咗，畀人綁住手，好繄張。（第一次畀女人綁？）未試過，第一次，好緊張。」但其他仔仔就在偷笑，並大表羡慕。王鋒及Owen早前擔任G. Racie個人演唱會嘉賓，故4人中只有Ash未合作過。對G. Racie表示想跟他們合作，Adams賣口乖表示好想有合作機會及好開心認識她，Owen說：「佢對我好好，好錫我。（最錫你？）咁又唔係。」他們表示未知道簽約安排，對8月13日將舉行Summer Live，形同他們的畢業禮。

今早天氣不穩，一度紅雨變黃雨，音樂節亦因此而延遲半句鐘舉行，黃雨取消才開騷，唯不少網民仍鬧爆黃雨仍如期舉行。