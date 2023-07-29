【Zac玩Zac食】逾千條魚魚陪食飯

最近外國朋友疫情後第一次訪港，佢話好幾年冇去黃竹坑的主題樂園，想去玩吓，咁就約埋佢喺嗰度食晚飯。樂園裏面有幾間唔同嘅餐廳，除咗泰國燒烤餐廳之外，個人都好鍾意呢一間餐廳，因為有個「大魚缸」陪住大家食晚飯！

餐廳位於樂園「海洋奇觀」內，座位望到全港最大型嘅水族館，而貴賓廂房更係超近距離對住個水族館，一路食飯一路睇住過千條大大小小嘅魚類游嚟游去，真係食得舒適又療愈！

餐廳最近推出「閒•享」4人晚餐，由前菜、燉湯、主菜、單尾到甜品共有10道菜式。樂園以保育大自然作大前提，晚餐當中嘅鮑魚同埋老虎蝦都係可持續發展嘅環保海鮮，令大家食得更安心。

值得一提嘅係樂園外嘅客人，如果喺下午六時後於餐廳食飯，就可以毋須購買樂園入場券，直接進入餐廳晚膳；雖然喺金鐘搭港鐵入去都只係一個站，但如果係自駕人士，全單HK$500或以上即贈送一張首4小時免費泊車優惠券，滿HK$1,000或以上即贈送兩張首4小時免費泊車優惠券，如此類推，完全毋須考慮搵車位嘅問題。

Profile：Zacky Sun

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