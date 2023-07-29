阿Mo感激父母無微不至照顧　安心治療暢所欲言

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，昨日（28日）踏入事故1周年，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（29日）他發出第53封代禱信，透露阿Mo踏入第二年的治療方向，表示9月開始會多1部復康儀器「上肢外骨骼」，期待加強恢復神經、關節和筋腱肌肉的治療效果。而阿Mo過年1年亦感受到父母在身邊無微不至的照顧，讓他可以安心治療暢所欲言。

長文如下：

（一）啟言（阿Mo）

1. 過去一年，展望向前*

2. 踏入第二年的復康治療

（分享） 在過去一年，阿Mo經歷了不同階段的治療。現階段要面對的比上半年更為密集對焦、更容易消耗體力，求主透過醫生教授的治療及護理等各方面的主動配合，達到神經、關節和筋腱肌肉的強化及治療的果效。

(感恩) 除了一直提及的各樣治療，如 *腦機協作* (Brain-Computer Interface)、*針對部份磁場剌激* (Transcranal Magnetic Stimulation、*外骨骼* (exoskeleton)、*踏步電激機械人* (Erigo)、*不同部位的針灸* (acupuncture) 、*各類型運動醫學* (Sport Medicine - Theratrainer, Saebo, Sun Bathing) ,九月將新添置新儀器。

(禱告)

a) 剛開始 *EMG 外肌肉 (exomuscle)* 強化上肢各組不同的肌肉。

b) 八月 *膀胱伸張力* 測試，目標能拔除尿喉尿袋。

c) 八月 *磁力共振MRI* 確定頸椎神經最新狀況，以確定進一步治療方案。

d) 九月開始多一部復康儀器，*上肢外骨骼*。

*（二）Mo 爸媽*

*（分享）*

1) MO是深深體會父母在身邊無微不至的照顧，讓他在治療期間得以安心，不用為其他事情分心。並且能暢所欲言講出自己的需要，讓我們即時跟進處理。

2) 這一年在不同階段的同行中，深深感受神的介入預備，無論在醫護團隊和護理員照顧上，讓我們能作出及時與適切的決定和安排。