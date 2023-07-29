魏浚笙怕羞唔肯騷肌　馮允謙暑假首次見外父

藝人魏浚笙首次為沙灘音樂節演出，演唱他的《第一個迷》和《遺忘了初心的我們》，之後還清唱幾句《膠on！》，他笑稱自己只得兩首歌，預告9月會出第三首歌，台下有人大叫他除衫，他作狀解開背心外套兩粒鈕，笑言：「沙灘個個除衫好尷尬，唔好搞喇！」

受訪時他表示唱第一首歌時，感到腦袋和聲音也在震抖，叫自己要鎮定，在台上邊踱步以鎮定情緒，他說：「唔夠膽做太多嘢，要穩重啲，怕太放鬆走音都唔知，都係謹慎啲，如果第時跳唱嘅話要再練好啲體魄。」他自評演出比之前幾次好，有所進步感開心，今早他專登去跑步練氣，擔心天氣不穩，觀眾要淋雨便辛苦。問到他不除衫，他表示：「除衫要等我演唱會，要練好身形，多謝大家咁熱烈反應。」對網民指他跟Barbie 的Ken撞樣，他笑言：「大家話似就似。」五堅情的陳零九和邱鋒澤演出時，一度熱到除外套，又用水槍和水喉噴射觀眾為大家降溫。

馮允謙任壓軸表演嘉賓，穿長袖外套現身，成為全場「最冬天」一人，他搞笑稱：「驚畀人叫除衫，着一件就無衫除。」他表示若落雨都會照唱，並透露暑假將飛家鄉加拿大擔任一個歌唱比賽的嘉賓：「好開心，第一次返加拿大唱歌，女友和佢屋企人都會來捧我場。」是第一次在未來外父外母面前演出，笑言：「唔可以招積，但要認叻。」