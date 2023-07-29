由良夢來　觀光大使好雙乳

由良夢來精靈可愛，認真人見人愛！（互聯網）

為咗吸引遊客，唔少地方都會委任名人作為當地嘅觀光大使，喺日本就有好多寫真女優有份擔任呢種公職，好似由良夢來咁，早前就被委以重任，成為由良町觀光大使喇！

廟細燈籠大

以前日本寫真界有好多巨乳女優，佢哋心口雖然脹卜卜，但係身形比較大隻，好似桐山瑠衣、根本春美就係呢種類型喇！而現在心口有巨乳而體態纖巧嘅女優愈來愈多，包括有「合法蘿莉巨乳」之稱嘅長澤茉里奈、岸美由、十味等等，當然亦包括有今日同大家見面嘅由良夢來啦！

今年21歲嘅佢，青春可愛，一副精靈嬌俏美貌相當得人鍾意，笑起上嚟仲特別甜美迷人。雖然佢只有5呎高，生得細細粒，但係上圍就有對分量十足嘅F奶，配合22吋纖腰，加埋皮白肉嫩嘅肌膚，令呢副胴體嘅吸睛度相當高！

多才多藝

夢來喺就讀初中嘅時候已展開演藝事業，除咗拍攝主打健康青春嘅寫真DVD之外，亦演出過舞台劇，2017年仲推出個人寫真集《夢之途中》，年紀輕輕就已經寫真界造出成績喇！

到2021年佢仲開始拓闊發展空間，除咗開設影片頻道做網紅外，更同班美少女組成女團「#yoyoyo」，齊齊喺舞台上發揮青春活力以及甜美歌喉。又因為由良形象健康又充滿陽光活力，而且個名又有由良二字，所以就被委任為和歌山日高郡由良町嘅觀光大使，希望佢可以喺未來積極咁為大家推廣由良町嘅旅遊魅力啦！

由良夢來係女團「#yoyoyo」嘅成員，經常都會四圍表演，從其社交網當中就可以留意到相關消息，亦可以睇到唔少佢嘅性感寫真照片。

Profile

年齡：21歲

身高：5呎

三圍：33F-22-32