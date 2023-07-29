林襄林莎「雙林對決」勁搶Fo　中空比堅尼「胸」降J2

J2台今年年初推出的旅遊節目《自然系女子旅行》甚受歡迎，相隔數月J2乘勝追擊開拍新一輯《自然系女子日本旅行》，並定於8月7日首播。官方早前先後公布今輯《自然系》除繼續有林映暉（暉哥）做主持，「啦啦隊女神」林襄及「樂天女孩」張雅涵冧莊擔任嘉賓外，還有社交平台粉絲超過100萬的台灣綜藝節目新寵林莎加盟做嘉賓。今日（29日）無綫及J2一口氣推出三條《自然系女子日本旅行》嘉賓個人宣傳片，三位女神穿上不同款式的泳衣「亮相」，十分吸睛。

三條宣傳片中，以「雙林」林襄、林莎泳衣裝束最為搶眼，新加盟兼負責為節目打頭陣的林莎，為打響《自然系》日本旅行站頭炮，身穿開胸格仔泳衣拍攝宣傳片，超甜美聲線配以萌爆Gfable（Girl Friend-able適合做女友）表情魅力爆燈。林莎先以廣東話打招呼及自我介紹，之後再以普通話說出：「這一次來到日本石川縣的溫泉勝地」。

負責為節目守尾門的林襄，則在宣傳片中瘋狂揮手兼大晒V字手勢作自我介紹，甚有親切感；兩大「林氏女神」各有各搶焦，期待指數爆燈。而對《自然系》有滿滿情意結的林襄，更在日本拍攝期間親自挑選當地特色明信片送給「自然粉」，除了數量有限，上面更有林襄親筆簽名，相當吸引。