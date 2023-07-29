龔嘉欣恨拍《靈戲》續集搵張振朗做鬼　趕返歸睇大結局淚崩

由龔嘉欣及張振朗主演的劇集《靈戲逼人》播出以來收視不俗，前晚大結局更成功催淚，劇迷對這對「戀人」的遭遇大表同情，嘉欣直言期待開拍續集，兩人可身份對調，再玩「人鬼情」。

《靈》劇前晚大結局，「Big Boss」吳瑞庭最終意外中劍身亡，可謂大快人心。張振朗受傷昏迷送院，因沉醉美夢不願甦醒，龔嘉欣進入其夢境後，知道對方對自己用情太深，雖感動仍忍痛離開，振朗最終回復意識，兩人從此永別！嘉欣與振朗的告別戲搏得「全場掌聲」，尤其嘉欣既要裝作瀟灑、強顏歡笑讓振朗放手，同時又因內心極度不捨數度淚崩，至於分飾「丁一駿」及「曲行雲」的振朗含淚道別摯愛，柔情蜜意卻流露出種種無奈，引來網民熱話。

「我都有壓力㗎！」

對於劇迷反應熱烈，嘉欣回覆表示：「我都有趕返屋企睇大結局，梗係想睇吓『製成品』係點樣。其實拍呢幾場結局戲，我都有壓力㗎，好彩出到嚟感動到大家，連我自己都睇到喊。拍攝時我哋兩個都好盡力咁Hold住個情緒，因為唔想個離別太傷感。好開心大家喜歡我哋呢一對CP，續集或者可以試吓佢做鬼、我做番人啦。」

對於嘉欣「喊到淚崩」，振朗笑說﹕「佢直頭喊到想嘔。其實我接到劇本時，已經覺得好感動，呢兩個『人』一路以嚟行咗咁長嘅路，嘉欣個角色花咗咁長時間去搵曲行雲，點知搵到時，就係佢要離開嗰日，好多嘢都偏偏擦身而過，呢個故事好淒美。」振朗更自爆走在街上被叫「雲哥」：「啲觀眾叫完『雲哥』，就會問我去邊，感覺好親切呀。」至於前晚結局以「開放式」與觀眾道別，他表示：「咁都係好事，我覺得所有嘢都要有希望，就等觀眾自己去感受吓。」