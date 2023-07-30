【是日通勝】

農曆六月十三

癸卯年 己未月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：除服、成服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、22、26

幸運顏色：啡

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

金牛座：好好錫住靈魂之窗，別長時間玩手提電話。

雙子座：財運呈上升之勢，理財策略不妨進取一點。

巨蟹座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

獅子座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

處女座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

天秤座：愛情運差，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

天蠍座：健康不錯，趁周日多做運動，對身心有益！

人馬座：笑多一點可改善運勢，凡事向好的方面想。

山羊座：陷入低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

水瓶座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

雙魚座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 正財旺

（跌）羊 心情差

鼠：社交活動應接不暇，要好好分配時間。

牛：健康要緊，不管有多忙都要注意休息。

虎：正財旺，在投資方面易獲得高人指點。

兔：偏財旺，手氣好，但賭博要適可而止。

龍：好運直線下降，一不小心就釀成大錯。

蛇：心情靚，宜抽空陪家人享受天倫之樂。

馬：財運欠佳，面對投資問題需謹慎評估。

羊：是日沖煞，工作不順遭指責，心情糟透。

猴：桃花旺，單身者宜把握，有望墮入愛河。

雞：貴人運強，適合與人聚會，得着不會少。

狗：出現突發事故，需耐心處理，不可着急。

豬：說話要注意語氣，以免得罪人也不自知。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

助旺婚姻家庭的姓名數理

名字不僅代表—個人，還有深刻的寓意。好的名字對婚姻、家庭都有深遠影響，而在姓名學中，哪些數理能助旺婚姻家庭呢？

‧康熙筆劃11：為挽回家運的春陽成育數，此數理代表天賦吉運，機遇良好，次得富貴繁榮，有再興家的暗示，能挽回家運平靜和順的最大吉數。

‧康熙筆劃15：為福壽拱照的立身興家數，此數理代表福壽圓滿之象，多受上司的惠澤，為富貴榮華、繁榮興家的大吉數。

‧康熙筆劃24：為家門餘慶的金錢豐盛數，此數理含義是路途雖有崎嶇，但才略智謀出眾，不依祖業而立身，白手可以起家，財運到老愈豐的吉利數。

‧康熙筆劃25：為天資英敏的剛毅果斷數，此數理代表資質聰敏，有奇特的才能，平和而謙虛者，家庭圓滿，子孫昌盛。

‧康熙筆劃45：為三才善者新生如意數，此數理為順風揚帆之象，可遂大志大業，克破萬難而成功，家庭可望圓滿，子孫旺盛。

總括而言，一個意境高闊、寓意吉祥、與八字陰陽五行相配相生相旺的名字，才能稱之為好名字，而好名字是一筆取之不盡的無形財富。